Снег и мороз ожидаются в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу температура снизится до минус 8 — минус 6 градусов, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде местами прогнозируется гололедица.
Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 13 — минус 11 градусов, днем 16 февраля — от минус 9 до минус 7. Пройдет небольшой снег, местами ожидается гололедица.