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Снег и мороз ожидаются в Московском регионе в субботу

В Подмосковье и столице в субботу температура снизится до минус 8 — минус 6 градусов, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.