Снег и гололедица будут в Московском регионе 15 февраля
Днем 15 февраля в Москве и области ожидается от -9 до -7 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В воскресенье днем в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшой снег и сильная гололедица.
Ветер северный, северо-западный. Скорость — от 6 до 11 метров в секунду.
Ночью в Москве и области ожидается от -15 до -13 градусов. Будут облачная погода с прояснениями, умеренный снег и гололедица.
Ветер северный. Скорость — от 6 до 11 метров в секунду.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.