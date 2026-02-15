сегодня в 07:11

Снег и гололедица будут в Московском регионе 15 февраля

Днем 15 февраля в Москве и области ожидается от -9 до -7 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшой снег и сильная гололедица.

Ветер северный, северо-западный. Скорость — от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -15 до -13 градусов. Будут облачная погода с прояснениями, умеренный снег и гололедица.

Ветер северный. Скорость — от 6 до 11 метров в секунду.

