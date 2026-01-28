Снег и до -7 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:18

В Подмосковье и столице в среду пройдет снег, местами сильный, температура прогнозируется минус 7 — минус 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.