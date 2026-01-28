Снег и до -7 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду пройдет снег, местами сильный, температура прогнозируется минус 7 — минус 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде сохранится гололедица.
Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Снегопад продолжится в регионе и 29 января. Температура ожидается ночью минус 11 — минус 9 градусов, днем — от минус 9 до минус 7.
