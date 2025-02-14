Снег и до -5 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу пройдет небольшой снег, по области местами умеренный, столбики термометров покажут минус 5 — минус 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная с прояснениями погода, местами прогнозируется гололедица.
Скорость северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 10 — минус 8 градусов, днем ожидается от минус 7 до минус 5. Местами сохранится гололедица, пройдет небольшой снег.