Снег и до -5 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и столице в пятницу пройдет небольшой снег, по области местами умеренный, столбики термометров покажут минус 5 — минус 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.