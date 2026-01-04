Снег и до -4 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье температура составит минус 4 — плюс 1 градус, пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление немного поднимется, до 739 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 8 — минус 3 градуса, днем 5 января — от минус 7 до минус 2, обойдется без осадков.
