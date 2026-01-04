Снег и до -4 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в воскресенье температура составит минус 4 — плюс 1 градус, пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.