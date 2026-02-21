Снег и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в субботу пройдет местами небольшой снег, температура прогнозируется минус 3 — минус 1 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.