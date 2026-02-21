Снег и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и Москве в субботу пройдет местами небольшой снег, температура прогнозируется минус 3 — минус 1 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде сохранится гололедица.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 9 — минус 7 градусов, днем 22 февраля она ожидается от минус 3 до минус 1. Также пройдет небольшой снег, в области умеренный.
