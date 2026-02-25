Снег и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:21

В Подмосковье и столице в среду пройдет небольшой снег, местами умеренный, температура прогнозируется минус 3 — минус 1 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.