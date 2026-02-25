Снег и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду пройдет небольшой снег, местами умеренный, температура прогнозируется минус 3 — минус 1 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде сохранится гололедица.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление поднимется до 749 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура составит минус 7 — минус 5 градусов, днем 26 февраля — от минус 2 до 0. Обойдется преимущественно без осадков.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.