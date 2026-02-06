Снег и до -13 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в пятницу пройдет небольшой снег, температура днем составит минус 13 — минус 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.