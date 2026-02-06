Снег и до -13 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу пройдет небольшой снег, температура днем составит минус 13 — минус 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде сохранится гололедица.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут минус 15 — минус 13 градусов, днем 7 февраля — от минус 10 до минус 8. Пройдет небольшой снег, прогнозируется гололедица.
