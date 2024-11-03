Снег, гололедица и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В воскресенье в Подмосковье и Москве местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, температура прогнозируется 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде ожидается гололедица.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 3 — минус 1 градус, днем 4 ноября — от минус 1 до плюс 1. Пройдет снег, по области местами сильный. Сохранятся гололедица и порывистый ветер.