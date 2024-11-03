Снег, гололедица и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:13

В воскресенье в Подмосковье и Москве местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, температура прогнозируется 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.