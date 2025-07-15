Снаряд времен ВОВ обнаружили в Раменском округе

В Раменском муниципальном округе во время земляных работ был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и обезвредили опасную находку, сообщает пресс-служба администрации округа.

Необычная находка была обнаружена во время проведения подготовительных работ сотрудниками Раменского дорожного ремонтно-строительного управления, был выкопан артиллерийский снаряд калибра 70 мм времен Великой Отечественной войны.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МУ МВД России «Раменское». Они оцепили территорию и организовали круглосуточную охрану. Вслед за ними на место выехали специалисты МЧС.

По сообщению представителей экстренных служб, в тот момент никакой угрозы не было. Взрывотехники МЧС вывезли снаряд и провели работы по его ликвидации в безопасном месте.

Обнаружение боеприпасов времен Великой Отечественной войны не является редкостью в Подмосковье. Регион стал ареной ожесточенных боев в 1941–1942 годах. Подобные находки требуют незамедлительного реагирования спецслужб для обеспечения безопасности местных жителей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.