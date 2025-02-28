СМС на миллион: как уберечь себя от обмана?

Мошенники продолжают активно использовать различные схемы, чтобы обмануть людей. Они могут представляться сотрудниками государственных учреждений, банков или крупных компаний. О мерах защиты себя и своих финансов от подобных уловок РИАМО рассказали в финансовом маркетплейсе «Сравни».

Одним из распространенных методов мошенничества является получение кодов из СМС. В феврале 2025 года мошенники обманули студентку из Воронежа, заставив её назвать код. В результате она потеряла 1 миллион рублей.

Схема обмана была следующей: мошенники позвонили девушке, представившись работниками почтового отделения, и сообщили о посылке. Для получения посылки ей потребовалось назвать код, который, как оказалось, не имел отношения к «Почте России».

После этого ей позвонил якобы сотрудник «Госуслуг», который заявил, что её данные могли быть скомпрометированы. Затем она получила звонок от Росфинмониторинга, где ей сказали о возможности утечки средств. Это привело к тому, что девушка перевела все свои сбережения на «безопасный» счёт.

«Все ситуации и схемы мошенников проверяют сотрудники служб информационной безопасности и антифрода „Сравни“. Специалисты ориентируются на внутренние инструкции компании, с помощью которых помогают восстановить доступ к своему аккаунту. Мы постоянно разрабатываем и улучшаем механизмы безопасности, чтобы защитить наших пользователей от злоумышленников», — отмечает заместитель директора по информационной безопасности «Сравни» Никита Блисс.

Схожие случаи мошенничества происходили и ранее. В 2023 году один из пользователей «Сравни» также стал жертвой мошенников, которые просили его предоставить код для авторизации.

«Если вы столкнулись с подобными ситуациями, никогда не сообщайте коды злоумышленникам. Если вы это сделали, незамедлительно обратитесь в службу поддержки „Сравни“ по электронной почте или по телефону», — рекомендуют эксперты «Сравни».

Основные схемы мошенничества

Никита Блисс обозначил две основные схемы мошенничества, которые были выявлены в 2024 году. Первая из них — поддельные формы для оплаты полисов, которые мошенники рассылают от имени «Сравни» с предложением продлить полис ОСАГО или каско по заниженной цене.

Чтобы не попасться на это, всегда нужно проверять адрес сайта и не переходить по подозрительным ссылкам. Лучше всего заходить на сайт или в приложение «Сравни» напрямую.

Вторая схема заключается в звонках мошенников, которые пытаются получить код для авторизации в аккаунте «Сравни». Важно помнить, что для защиты своих данных не следует предоставлять никакую информацию по телефону.

«Чтобы избежать мошенничества, обращайтесь в поддержку компании, если получили подозрительное сообщение. Всегда проверяйте адрес отправителя и ссылки, которые вам присылают. Никогда не сообщайте коды из СМС и данные банковских карт. Банки и официальные организации не запрашивают такую информацию у клиентов по телефону. Установка определителя номера поможет вам фильтровать нежелательные звонки. Не забывайте, что мошенники могут пытаться вызвать у вас панику, чтобы заставить вас действовать быстро. Если вас пытаются обмануть, расскажите о ситуации близким. Это может помочь вам увидеть нестыковки в разговоре и избежать ошибки», — советуют эксперты «Сравни».