Смог зацепиться за спорт: парапутешественник Набиев рассказал о покорении гор

Потерявший обе ноги в результате обрушения армейской казармы парапутешественник Рустам Набиев заявил, что после покорения Эльбруса на руках мечтает полететь в космос, сообщает kp.ru .

«На тот момент, за что я мог зацепиться, только за спорт. Да, у меня престижное образование, но кто меня возьмет таким на работу? Я пытался даже. Никто не захотел. Тогда просто законы другие еще были», — рассказал о своей реабилитации Набиев.

После госпиталя он начал заниматься следж-хоккеем и попал в подмосковную команду «Феникс», где отыграл более трех лет. Этот паралимпийский вид спорта связан с катанием на санях и, находясь на склоне Эльбруса, Набиеву пришло в голову подняться на вершину на руках.

Свое восхождение парапутешественник сравнил с первым запуском ракеты в космическое пространство, и профессиональные альпинисты называли идею Набиева плохой, но он справился и верит в возможность полета человека с инвалидностью в космос.