SMM и ведущие: названы самые высокие зарплаты в ивент-индустрии

«Авито Работа» опубликовала исследование, согласно которому наибольший рост зарплатных предложений в ивент индустрии в преддверии новогодних праздников зафиксирован у SMM-специалистов и ведущих мероприятий, сообщает «ФедералПресс».

«Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов с небольшим опытом работы за год увеличилась на 50% и составила 68 217 рублей в месяц за полный день», — привели исследователи результаты анализа.

Ведущие мероприятий — на втором месте: их зарплаты выросли на 38% и составили около 56 тысяч рублей в месяц. Перед Новым годом в этой сфере увеличивается число корпоративных и частных заказов.

Но самые высокие зарплаты у организаторов мероприятий — более 70 тысяч рублей, на 29% больше, чем в прошлом году.

В IV квартале 2024 года самыми высокооплачиваемыми сферами оказались IT и DevOps, большие зарплаты сейчас получают также сварщики и агенты по недвижимости.