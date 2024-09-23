Смирнов: 268 пропавших без вести нашли при освобождении Кореневского района

При освобождении населенных пунктов в Кореневском районе Курской области были найдены 268 пропавших без вести, из них 118 объявляли в розыск по обращениям родственников, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Кроме того, еще 101 пропавшего человека обнаружили правоохранители. Большинство из них — пенсионеры, спешно покидавшие жилье и потерявшие документы. Они находятся в пунктах временного размещения или у родственников.

Поиски пропавших без вести активизировались в регионе в начале августа. Всего в полиции принято свыше 770 заявлений от граждан, чьи с родные и близкие перестали выходить на связь. Есть и коллективные обращения от организаций, где недосчитались сразу нескольких сотрудников.

Каждую заявку принимают и рассматривают индивидуально. Найденные граждане — это результат слаженной работы всех задействованных в обеспечении безопасности структур.

«Иногда поиски усложняются тем, что куряне, выехав с приграничных территорий, не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Это может замедлить восстановление контактов с родственниками. Поэтому очень прошу всех зарегистрироваться и оперативно подать заявление на восстановление паспорта и других личных документов», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Те, кто потерял связь с близкими, могут обратиться в ближайший отдел полиции вне зависимости от своего местонахождения. Еще можно позвонить на круглосуточную горячую линию Российского Красного Креста: 8 (800) 250-56-29.