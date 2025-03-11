СМИ2 запускает раздел о российском бизнесе

За годы войны и санкций в России появилось множество как небольших, так и крупных компаний, которые делают очень качественную еду, ювелирную продукцию, косметику, одежду и многое другое.

Для начинающих компаний крайне важно заявить о себе, чтобы в конечном счете стать успешным брендом. Миссия СМИ2 — дать русским компаниям стать успешными.

«Специально для этого мы запускаем редакционную рубрику „Русский бренд“, которая будет состоять из двух типов контента: агрегированного из партнерских СМИ и собственных статей, которые будут создаваться нашей редакцией. Мы верим, что в ближайшие годы русский бренд не только затмит заморскую продукцию, но и станет востребован во всем мире», — говорится в сообщении.

Желающие могут присылать информацию о себе, если они являются таким брендом и их обязательно добавят в список русских компаний, о которых напишут.