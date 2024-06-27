СМИ: задержан экс-замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали советника главы Минобороны и бывшего замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Киеве, сообщают украинские СМИ.
По предварительным данным, задержание чиновника произошло возле ресторана «Ишак» на Кловском спуске. Задержание может быть связано со «сливами» данных из НАБУ.
У Тимошенко проходят обыски по месте жительства.
Официального подтверждения данной информации нет.