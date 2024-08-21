СМИ рассказали о нарушениях в сети кофеен «Шоколадница»

Проект «SHOT Проверка» выпустил расследование о московской сети кофеен «Шоколадница». Расследователи со ссылкой на внедрившихся в заведения агентов утверждают, что в деятельности «Шоколадницы» имеются грубые нарушения — от мух на кухне до использования полуфабрикатов, сообщает Life.ru .

Заявлено, что проект связался с людьми, которые прошли обучение и поработали в двух кофейнях «Шоколадницы». По их словам, почти все меню этой сети составляют полуфабрикаты, а если клиенты заказывают горячую пищу, то ее переливают из контейнеров и разогревают в микроволновке.

«Старожилы учат новичков не выбрасывать просроченные продукты и при необходимости менять маркировку», — говорится в расследовании.

Проект также утверждает, что работники «Шоколадницы» не соблюдают ни режим уборки, ни правила дезинфекции. Отказные блюда «явно реанимируются», после чего отдаются другим покупателям, повара не моют руки, а прямо на полу могут лежать пустые контейнеры, говорится в статье.

На этот счет юрист Евгения Берг заявила, что клиент вправе потребовать замену либо отмену заказанного блюда без внесения в счет, если пища имеет странный вкус, была недолжным образом подана либо вообще не соответствует фотографии из меню. Также потребители могут обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, попросив ведомства устроить выездную проверку заведения.