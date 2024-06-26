СМИ: глава «Уральских заводов» поставлял иностранные радиостанции в рамках ГК

Генеральный директор «Уральских заводов» Василий Мусин, которого арестовали за мошенничество, поставлял иностранные радиостанции вместо отечественных в рамках государственного контракта, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», — сказано в публикации.

Об аресте Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа стало известно в понедельник. В Замоскворецком суде столицы пояснили, что обвиняемый будучи гендиректором акционерного общества «Уральские заводы» обманом похитил средства, которые были выделены министерством внутренних дел.

Производство в Ижевске занимается проектированием и производством средств связи, в том числе для правоохранительных органов. Также известно, что АО заключало с МВД минимум восемь контрактов в разное время. Стоимость одного из них, в частности, достигала 8,5 млн рублей.

Василий Мусин арестован на два месяца — до 17 августа.