Смертельно или неприятно: что будет, если застрять в общественном туалете

Застрять в общественном туалете при блокировке двери не смертельно, но неприятно, заявил РИАМО бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина.

Он отметил, что смертельной угрозы при блокировке в общественном туалете для человека нет. Электроника иногда дает сбои, но это бытовая ситуация, как в лифте застрять.

«Теоретически вполне могут окислиться контакты на кнопке открытия дверей. Что можно сделать в такой ситуации? Звонить 911, приедут пожарные и вызволят вас», — сказал Ластовина.

Он также предложил другой вариант — подождать, пока придет другой человек. Его нужно предупредить, что возникла проблема с дверями.

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