Смех на работе может привести к увольнению

Юрист Екатерина Нечаева рассказала, что смех, срывающий рабочий процесс и приводящий к нарушению трудовой дисциплины, может повлечь за собой выговор, а затем и увольнение, сообщает «Абзац» .

Эксперт подчеркнула, что громкий смех вполне может быть расценен как нарушение трудовой дисциплины. Она отметила, что решающим фактором является специфика организации. В некоторых учреждениях соблюдение тишины критически важно, например, при работе с важной документацией.

«Человек, который начнет шуметь, может сорвать рабочий процесс. Это не только нарушение трудовой дисциплины, но и срыв деятельности предприятия. Сотруднику может быть сделано в первый раз замечание. Если он не усвоил, затем будет выговор. И увольнение в третий раз», — пояснила Нечаева.

Юрист также указала на то, что избыточный и демонстративно громкий смех способен нанести ущерб репутации компании, особенно в присутствии клиентов.

