Служители храма Павловского Посада навестили и передали подарки детям с ОВЗ

В празднование Дня Казанской иконы Божьей Матери и Дня народного единства 4 ноября по благословению благочинного Павлово-Посадского городского округа священника Александра Анохина, настоятель Екатерининского храма с. Рахманово в Павловском Посаде священник Сергий Байков, совместно с помощником настоятеля и ответственным сотрудником по социальному служению посетили детей с особыми формами заболеваний, передали поздравительные адреса. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята разного возраста — от 4 до 19 лет, но объединяет их одно — доброта и желание жить полноценной жизнью.

Родители рассказали о том, как справляются с трудностями, поделились историями из жизни детей. Истории у всех разные, но объединяет их одно — это уверенность в том, что терпение, любовь и вера помогает справится со всеми тяготами жизни.

«Только вместе — семья, здравоохранение, образование, государство и Церковь сделает наших особых детей счастливее! Будьте милосерднее друг к другу!» — отметил настоятель Екатерининского храма священник Сергий Байков.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.