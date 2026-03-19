Службы Солнечногорска проверили готовность к паводку 18 марта

В Солнечногорске 18 марта провели тренировку по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации из-за весеннего половодья. В учениях приняли участие сотрудники МКУ «СолнСпас», ГКУ МО «Мособлпожспас», пожарно-спасательной части № 67 и МБУ «ДЕЗ». Специалисты отработали взаимодействие между подразделениями, передачу сигнала через Единую дежурно-диспетчерскую службу, а также сбор и прибытие техники на место происшествия.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков отметил, что в регионе выпало много снега, и сейчас идет его интенсивное таяние. Он подчеркнул, что все необходимые силы и техника для ликвидации возможных последствий имеются, а также продолжается дополнительная закупка оборудования.

В округе ежедневно мониторят состояние плотин и других гидротехнических сооружений, очищают дамбы, каналы и береговые линии от мусора и поваленных деревьев. Организовано взаимодействие с аварийно-восстановительными службами для безопасного пропуска вод из озера Сенеж. В случае угрозы паводка жителям рекомендуется обращаться по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.