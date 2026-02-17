Службы Павлово-Посадского округа устраняют последствия снегопада и готовятся к Масленице

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 16 февраля провел оперативное совещание, на котором обсудили работу коммунальных служб в условиях сильного снегопада и подготовку к празднованию Масленицы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Павлово-Посадском округе коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада. За сутки ожидается до 20 см осадков, видимость на дорогах снизилась, порывы ветра достигают 17 м/с. Глава округа Денис Семенов призвал автомобилистов соблюдать осторожность, снижать скорость и не парковать машины под опасными объектами. Пешеходам рекомендовано избегать шатких конструкций и линий электропередачи. В случае опасности необходимо звонить по номеру 112.

На совещании также обсудили подготовку к празднованию Масленицы, которое пройдет в городских парках Павловского Посада и Электрогорска в ближайшее воскресенье. Афиши мероприятий будут опубликованы в социальных сетях администрации округа.

Особое внимание уделено восстановлению благоустройства в Электрогорске после устранения утечек воды. Вопрос находится на личном контроле главы округа. Продолжается очистка кровель от снега и наледи, ремонт запланирован на весенне-летний период. Особое внимание уделяется расчистке входных групп и дорог в сельских территориях. Все обращения жителей по этим вопросам принимаются и рассматриваются.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.