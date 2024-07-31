«Служба заботы» придет на помощь избирателям Подмосковья

«Служба заботы» — это сервис территориальной избирательной комиссии. Он поможет найти ответы на вопросы жителей Подмосковья о предстоящих выборах, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.

До Единого дня голосования осталось чуть больше месяца. У жителей Подмосковья возникают вопросы по поводу избирательного процесса. На них поможет ответить «Служба заботы».

Здесь можно узнать информацию по выборам депутатов совета депутатов городского округа, об адресах и времени работы избирательных участков, о подаче заявлений на дистанционное электронное голосование и техническое сопровождение избирателей. В «Службе заботы» расскажут и о возможностях активного избирательного права.

Связаться со специалистами можно по телефону территориальной избирательной комиссии округа.

В единый день голосования, с 6 по 8 сентября, основные выборы пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе состоятся довыборы депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.