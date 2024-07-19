Служба судебных приставов Подмосковья подвела итоги работы в первом полугодии

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В Главном управлении ФССП России по Московской области подвели итоги работы по основным направлениям деятельности. Приоритетным направлением в работе подмосковных судебных приставов остаются социально значимые категории исполнительных документов, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

91,3% — доля исполнительных производств, в рамках которых реализуется право на алименты. В результате применения к должникам мер принудительного исполнения в пользу детей взыскано более 1 млрд 429 млн рублей, что на 217 млн рублей больше, чем за 1 полугодие 2023 года.

6 млн 356 тысяч рублей перечислено в Федеральный бюджет в качестве оплаты штрафов в результате контрольно-надзорной деятельности лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности.

34 773 исполнительных производств, в рамках которых реализовано право граждан-должников на сохранение прожиточного минимума при взыскании задолженности.

6 781 исполнительное производство на сумму свыше 752 млн рублей приостановлено по итогам рассмотрения обращений участников специальной военной операции и их родственников.

Выявлено более 4 тысяч запрещенных предметов, которые пытались пронести в здания судов и которые представляли потенциальную угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса.

В 1,7 раз больше иностранных граждан и лиц без гражданства выдворили за пределы РФ судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

В конце заседания были определены цели и задачи судебных приставов Подмосковья на второе полугодие 2024 года.

«Приоритетным направлением в работе Подмосковных судебных приставов остаются социально значимые категории исполнительных документов», — отметил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.