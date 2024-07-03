Служба спасения Подмосковья принимает порядка 35 тыс вызовов ежесуточно

Около 35 тысяч вызовов в сутки принимают операторы системы-112 Подмосковья от жителей и гостей региона. За все время работы службы было обработано свыше 89 млн обращений, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Система-112 появилась в Подмосковье летом 2015 года и была создана именно как служба для вызова экстренных служб, работающая по принципу одного окна. Сейчас уже стало привычным запросить любую помощь одним звонком на единый номер «112».

Важным свойством региональной системы-112 стала функция геопозиционирования, которая позволяет видеть местоположение звонящего. Это очень удобно, например, при поиске заблудившихся в лесу людей и позволяет экономить драгоценное время, в случае оказания необходимой медпомощи.

Сегодня обратиться в службу-112 можно звонком, СМС-сообщением, с помощью оборудования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», чат-бот в Телеграм и через специальное мобильное приложение, в функционал которого входит видеочат, что особенно удобно для людей с нарушениями слуха и речи. Для обработки данных вызовов в каждом смене системы-112 круглосуточно дежурят специалисты по сурдоперевод, психологи и лингвисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.