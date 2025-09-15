Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 2,9 тыс аварий за неделю

На минувшей неделе служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области помогла участникам 2 979 ДТП без пострадавших — на 100 ДТП больше по сравнению с данными прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5 958 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 044 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 462 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

В ведомстве отметили: если вы попали в ДТП без пострадавших, то покиньте транспортное средство и уйдите за пределы проезжей части — оставшись в машине, вы можете попасть в «повторное ДТП» с тяжелыми последствиями, так как из-за скорости потока некоторые водители не успеют среагировать на остановившуюся машину. После того, как вы вышли из машины, обратитесь по номеру 112 и действуйте согласно инструкциям оператора «горячей линии» — он вас скоординирует.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00 — ближайший к вам центр подскажут операторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.