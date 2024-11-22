Служащие в «Барсе» на СВО отец и сын: не могли остаться в стороне

В подразделение «Барс» на службу попали отец и сын, получившие позывные Палыч и Сорок шестой. Они отметили, что не могли оставаться в стороне, когда противник вступил на родную землю.

Отец с сыном узнали, что вместе будут служить в «Барсе», в военкомате, когда случайно там столкнулись в коридоре. Оба не имели боевого опыта. В зоне спецоперации они работают стрелками.

«Нужно, вот и пошел», — кратко прокомментировал решение вступить в ряды подразделения Палыч.

Сорок шестой сказал, что не смог равнодушно оставаться в стороне. Также он добавил, что его родную деревню стерли с лица земли.

«Защита родного района, защита семьи, поэтому, я думаю, буду до победного», — уточнил Палыч.

В то время как бойцы защищают страну на СВО, государство защищает их семьи. Так, участников спецоперации обеспечивают бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Там установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в СВО; квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Кроме того, дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. А значит, семьи бойцов могут получить достойное жилье. Действует накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Еще участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий (получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.).

Подписать контракт в Московской области можно с помощью обращения в центр контрактников в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, стр. 2. Поступить на контрактую службу может любой желающий. Подробная информация представлена по телефону: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно направить письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.