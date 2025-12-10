Слово года: психолог рассказала о массовом распространении тревожности

Кандидат психологических наук и автор книги «Пост_тревога» Татьяна Павлова заявила, что тотальное распространение тревожности в российском обществе связано с социальной, политической, экономической и финансовой неопределенностью, сообщает Сноб .

«По данным исследований, у экономически уязвимых групп населения тревожно-депрессивные симптомы более выражены. Она обуславливается чувством контроля над миром, насколько я могу влиять на то, что со мной происходит — иметь жилье, доступ к здравоохранению, еду», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, после затяжного периода острой тревоги такие люди могут впадать в депрессию от безнадежности ситуации, в то время как представители среднего и высшего классов больше переживают из-за требований общества и внешней картинки их жизни.

Основной посыл человечества сегодня можно расшифровать как «Ты можешь». Людям внушают, что они могут стать богатыми, успешными, красивыми или счастливыми и несоответствие этим критериям также растит тревогу, добавила психолог.

Ранее сообщалось, что слово «тревожность» с большим отрывом победило в интернет-голосовании издательства АСТ «Слово года».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.