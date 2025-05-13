Слежка по геолокации: США хотят блокировать видеокарты в странах под санкциями

США заставят Nvidia и Intel блокировать видеокарты в странах под санкциями

В США разрабатывают новый проект закона, по которому компании Nvidia, Intel и AMD обязаны будут оснащать продукцию системой геолокации, сообщает kp.ru .

По информации портала Tom’s Hardware, такое решение позволит отслеживать местоположение высокотехнологичного оборудования, а также дистанционно блокировать его работу в странах, которые находятся под санкциями Штатов.

Эта законодательная инициатива затрагивает широкий спектр продукции, среди которой мощные видеокарты, серверные решения и процессоры для ИИ.

По готовящемуся документу предусмотрены полномочия для американского министерства торговли по проверке местоположения оборудования. Производителям дадут 6 месяцев на внедрение системы отслеживания после принятия закона. Основной его целью называют предотвращение использования технологий США «противниками».

Эксперты считают, что реализация этих требований создаст серьезные техсложности, особенно для уже разработанных продуктов.