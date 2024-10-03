Слет юных инспекторов со всего Подмосковья пройдет в Мытищах

На базе мытищинской школы № 32 состоится открытие областного этапа Московского областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2024», который пройдет с 8 по 10 октября. В конкурсе примут участие порядка 180 обучающихся школ из 45 округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» проводится с 1982 года и направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Участники мероприятия соревнуются в знании правил дорожного движения, оказании первой медицинской помощи, в мастерстве вождения велосипеда и безопасном ориентировании в дорожной инфраструктуре.

ЮИДовцы посоревнуются в знаниях правил дорожного движения, основ безопасного поведения на дороге, навыках оказания первой помощи, фигурном вождении велосипеда и самоката, индивидуальном вождении велосипеда в «Автогородке» на специально оборудованной площадке. Цель конкурса — формирование у обучающихся устойчивого навыка культуры безопасного поведения посредством развития движения юных инспекторов дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.