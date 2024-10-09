Слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо» прошел в Мытищах

В мытищинской школе № 32 состоялось торжественное открытие 31-го Московского областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В течение трех дней более 200 школьников из 45 команд юных инспекторов движения будут бороться за звание лучших, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В первый день слета свои силы продемонстрировали 15 команд из различных городов: Дмитрова, Каширы, Воскресенска, Балашихи, Долгопрудного, Егорьевска и других.

«Сегодня первый день открытия марафона, и здесь собрались самые талантливые, ответственные и целеустремленные ребята. Мы надеемся, что вам понравится это мероприятие, вы с удовольствием проведете время и обретете новых друзей», — поприветствовала участников заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик.

Юные инспекторы движения продемонстрировали знания правил дорожного движения, основы безопасного поведения на дороге, навыки оказания первой помощи, а также по вождению велосипеда в автогородке на специально оборудованной площадке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.