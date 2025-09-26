Слет активной молодежи прошел в Рузском муниципальном округе

На базе Дворца водных видов спорта «Руза» 24 сентября состоялся слет активной молодежи.

Особое внимание в программе мероприятия было уделено обучению основам оказания первой помощи. Профессиональные инструкторы Всероссийского общества спасания на водах провели для участников интенсивный курс практического обучения.

Участниками слета стали ученики одиннадцати школ округа, а также волонтеры из Можайска и Истры. Для эффективного освоения материала участников разделили на две группы.

В ходе обучения молодые люди освоили важные навыки: научились оказывать первую помощь при различных травмах, освоили технику сердечно-легочной реанимации, изучили методы остановки кровотечений. Практические занятия включали работу с манекенами и отработку приемов друг на друге.

По итогам успешного прохождения практикума все участники получили официальные сертификаты. Полученные знания помогут молодым людям грамотно действовать в экстренных ситуациях и оказывать квалифицированную помощь пострадавшим.

«Подобные обучающие программы несомненно важны для развития культуры безопасности среди молодежи,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

