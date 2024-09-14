Слепаков* обратился в Верховный суд с обжалованием отказа снять статус иноагента

Комедийный актер Семен Слепаков* не может смириться с присвоенным ему статусом иноагента и пытается отменить его через Верховный суд, пишет РИА Новости .

«Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича*», — сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В настоящее время Слепаков* живет на территории Израиля. Иноагентом его признали в апреле 2023 года за полученную поддержку от иностранных источников, а также за формирование негативного мнения о Вооруженных силах России и в целом о стране.

Слепаков* уже дважды попытался снять с себя статус иноагента. С соответствующим иском он обращался в Замоскворецкий суд, но получил отказ. Он обжаловал данное решение в установленный законом срок, но апелляция оставила предыдущие решение без изменений. В июне 2024 года комика оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента при публикации контента в Сети.

* Физическое лицо, признанное иноагентом в России.