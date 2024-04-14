Предстоящая неделя в Москве начнется с дождей

Следующая неделя в столице начнется с дождей. 15 апреля они пройдут ночью и вечером, температура воздуха составит от плюс 6 до плюс 11 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В своем Telegram-канале Тишковец написал, что 16 апреля существенных осадков не прогнозируют, днем воздух прогреется до плюс 15 градусов.

«В субботу, «проклятье» выходных будет снято и, благодаря влиянию антициклона, распогодится, а воздух после полудня станет прогреваться до комфортных плюс 13 - плюс 18 градусов». Евгений Тишковец Ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Синоптик предупредил, что 19 апреля дождь стеной будет лить всю ночь и утро.

В течение суток пятницы температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 8 градусов. Это на 5 градусов ниже климатической нормы.