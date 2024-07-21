Следствие проведет экспертизы с потерпевшими в «Крокусе» после лечения

Следствие организует судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в «Крокус Сити Холле» после того, как они закончат лечение, сообщает РИА Новости.

Также следствию предстоит получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам.

В качестве потерпевших после теракта признали и допросили свыше 1700 человек, в качестве свидетелей допросили более 800 людей. Также специалисты провели более 20 обысков, свыше 65 осмотров мест происшествия.

В столице по делу о теракте арестовали 12 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Боевики напали на концертный зал, а затем подожгли его. В результате атаки погибли 145 человек. Террористы были задержаны.