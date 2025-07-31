Следователи раскрыли убийство бизнесмена в Екатеринбурге спустя 30 лет

На урале 53-летнего мужчину обвиняют в расстреле предпринимателя в 1992 году

Следователи Свердловской области завершили расследование убийства бизнесмена, совершенного в Екатеринбурге в 1992 году. 53-летний исполнительный директор коммерческого предприятия предстанет перед судом по обвинению в убийстве и покушении на убийство двух человек, сообщает Инфо24 .

Следственный комитет Свердловской области завершил расследование уголовного дела об убийстве бизнесмена, совершенном более 30 лет назад в Екатеринбурге. Обвиняемым стал 53-летний исполнительный директор коммерческой организации, который, по версии следствия, в сентябре 1992 года застрелил президента акционерного общества, а также ранил его водителя и охранника.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга, утром 8 сентября 1992 года обвиняемый вместе с сообщником, который впоследствии скончался, вооружился пистолетом Макарова и отправился к дому потерпевшего на улице Первомайская. Когда бизнесмен сел в автомобиль Volvo вместе с водителем и охранником, злоумышленники открыли огонь. В результате нападения предприниматель погиб, а его водитель и охранник получили ранения.

В ведомстве отметили, что раскрыть преступление удалось благодаря длительной работе следователей по нераскрытым делам прошлых лет и тщательному анализу доказательств.