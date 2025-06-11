Славяне, тюрки, угро-финны: политолог назвал народы, вместе построившие Россию

«Стоит вспомнить о таком русском субэтносе, как казачество. Напомню слова писателя Льва Толстого: казаки создали Россию. Казачество формировалось без оглядки на национальность того человека, который хотел стать казаком. Решение принималось на основе двух критериев: готовности принять православную веру и персонального решения казачьего круга. Если казаки собирались и говорили: «любо», чтобы среди нас был татарин, башкир, турок, еврей, значит, все — человек принят, стал казаком. Так, например, на Дону появились роды Жидковых и Евреиновых», – сказал Сипров.

Он отметил, что нельзя обойти вниманием и другие народы, прежде всего те, что относятся к угро-финской языковой семье. Многие из них ассимилировались с русскими — это и меря, и мурома.

«О них остались свидетельства в летописях, в диалектах, в определенных традициях, в основном в районах Ярославской области, то есть там, где эти народы традиционно проживали. Некоторые угро-финские народы сохранили свою идентичность и стали естественным компонентом русского мира. Например, мордва. Среди знаменитых представителей этого народа можно вспомнить генерала Пуркаева, командовавшего одним из фронтов при разгроме японской Квантунской армии, 80-летие чего скоро будет отмечаться», – рассказал политолог.

Сипров отметил, что по мере продвижения русских в Сибирь, Забайкалье, на Дальний Восток отношения между пришлым русским населением и коренными народами этих регионов строились, как правило, на добрососедских принципах.

«Это тоже исторический факт. Какие-то редкие конфликты некорректной торговли со стороны отдельных русских купцов, пожалуй, не делало погоды. Все это подтвердилось, например, тем, что в казачьи формирования на Дальнем Востоке — Амурское, Забайкальское казачество — туда очень охотно шли представители местных коренных народов, например, те же якуты», – поделился эксперт.

По оценке специалиста, вниманием нельзя обойти еще один тюркский народ — тувинцев.

«Сейчас они наводят ужас на ВСУ, стали притчей во языцех в пропаганде наших геополитических противников. Но вернемся к началу Великой Отечественной войны. Тогда Тувинская Народная Республика только-только вошла в состав Советского Союза. Тувинцы сформировали много боеспособных частей, которые наносили огромный урон гитлеровским захватчикам. То, что эти замечательные храбрые ребята делают сегодня на фронте, — это продолжение славных традиций своих дедов и прадедов» – заключил Сипров.

12 июня отмечается главный государственный праздник — День России. Этот день символизирует суверенитет нашей страны. Главная задача этого дня – укрепление общероссийской гражданской идентичности. Также в этот день можно почувствовать единение со всей страной, всеми народами, которые ее населяют.

По всей России в этот день будут проводиться массовые мероприятия, в том числе на улицах и площадях.