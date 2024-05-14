Сладости в виде книг выпустили к 125-летию библиотеки Лажечникова в Коломне

Коломенская библиотека имени И. И. Лажечникова совместно с музеем «Кондитерская кухмейстера П. П. Шведова» выпустили лимитированную партию сладостей в виде книги. Событие приурочено к 125-летию первой общественной библиотеки Коломны, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конфеты приготовлены по старинным рецептам, а коробка оформлена в виде книги, на обложке которой изображен главный персонаж библиотеки Ваня Лажечников. С ним уже выпустили первый комикс.

Первая общественная библиотека Коломенского края была основана в 1899 году в память о русском писателе И. И. Лажечникове. Книжный фонд был создан на пожертвования, которые собирали по всей России. Много лет библиотека ведет активную просветительскую деятельность и сохраняет литературное и историческое наследие, связанное с именем И. И. Лажечникова. Библиотека располагается в здании второй половины XIX века, городской усадьбе Мокеева, памятнике архитектуры регионального значения. При ней открыт музей истории библиотеки.

Библиотека имени И. И. Лажечникова входит в состав Коломенской городской централизованной библиотечной системы, которая объединяет 43 библиотеки муниципалитета. Книжный фонд системы составляет более полумиллиона книг, а в ее библиотеки записаны почти 57 тыс. читателей. Сегодня библиотеки городского округа Коломна превращаются в современные общественные пространства и ведут свою деятельность не только в библиотечно-информационном обслуживании, но также выполняют роль общественных и культурных площадок, объединяя различные поколения.

Проект «Лажечников и Ко» получил поддержку президентского фонда культурных инициатив, что подчеркивает его значимость и важность для развития культурного наследия.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.