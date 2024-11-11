Сладости из Подмосковья продегустировали в Саудовской Аравии

В начале ноября в столице Саудовской Аравии прошла многоотраслевая бизнес-миссия подмосковных производителей, в которой приняли участие и предприятия агропромышленного комплекса. Мероприятие организуется для выстраивания торговых связей, развития партнерства и презентации продукции компаний, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках бизнес-миссии участникам представили угощения от регионального предприятия АО «Азовский хлеб», выпускающего кондитерские изделия и восточные сладости: халву, козинак, рахат-лукум, щербет и другие под брендом «Тимоша». Зарубежные партнеры в полной мере оценили вкусовые качества продукции.

Также представители предприятий, принимавшие участие в бизнес-миссии, провели переговоры с потенциальными импортерами и дистрибьютерами. Кроме этого, были организованы выезды на профильные предприятия Королевства, ознакомление с ключевыми торговыми сетями и маркетплейсами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В 2024 году, по словам главы региона, в Подмосковье в плане открыть еще 54 предприятия.