Сладкие иллюзии: россиян предостерегли от романов с нейросетью

Психолог Платон Аверин считает, что романы с нейросетью мешают людям найти реального партнера. По его словам, близкое общение с чат-ботами создает лишь «сладкие иллюзии», сообщает портал «Узнай.ру» .

Эксперт предупредил, что влюбленные в робота могут начать думать о том, что они занимаются самообманом. Это связано с тем, что человек на самом деле ведет разговор со своим идеальным отражением, объяснил Аверин.

«Если вы действительно никак больше не можете удовлетворить свою потребность в любви, близости, в том чтобы быть принятым, если не можете найти подходящего человека, готового с вами общаться, то возможно, такой способ облегчения страданий может быть вполне оправдан», — полагает психолог.

Несмотря на это, «близость» с искусственным интеллектом может привести к разочарованию, предупредил Аверин.