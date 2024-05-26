Sky News: РФ производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем Запад

Британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain&Company отметил, что РФ производит артиллерийские снаряды примерно в три раза быстрее западных партнеров Украины, сообщает РИА Новости.

Также российские снаряды приблизительно в четверть цены лучше по сравнению с затратами на Западе.

По прогнозам, в нынешнем году в России произведут или восстановят около 4,5 млн артиллерийских снарядов, в то время как европейские страны и США в целом произведут около 1,3 млн.

Также в РФ производят снаряды с меньшими затратами. На Западе цена за одну единицу калибра 155 миллиметров составляет около 4 тыс. долларов, а в России она приблизительно равна 1 тыс. долларов за одну единицу калибра 152 миллиметра.