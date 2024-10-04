Скверу в Коломне присвоили имя академика Виктора Макеева

В Коломне отметят 100-летие со дня рождения легендарного земляка — академика, создателя научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Советского Союза и России, генерального конструктора Виктора Макеева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В честь этого события глава округа подписал постановление о присвоении скверу на улице Дзержинского официального названия — «Аллея имени Виктора Павловича Макеева».

«С такой инициативой выступил почетный гражданин города, краевед Анатолий Иванович Кузовкин», — рассказали в управлении градостроительной деятельности администрации городского округа Коломна.

А к самому юбилею, который коломенцы отметят 25 октября, рядом с бюстом легендарного земляка, установленного в начале аллеи, благоустроят территорию. Здесь капитально отремонтируют сам постамент и площадку рядом с ним. На время ремонта строители демонтируют стелу, плиты и цокольные блоки в ее основании, разберут покрытие полов и ступеней.

В этом году общественное пространство, которое теперь получило официальный статус аллеи, стало победителем рейтингового голосования за благоустройство в будущем году. Почти 10 тысяч жителей округа отдали за него свои голоса. Общественную территорию обновят в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.