Сквер в мкр Скобянка в Сергиевом Посаде стал новой точкой притяжения для жителей

В нынешнем году в рамках народной программы партии «Единая Россия» было завершено благоустройство сквера у галереи «АртБаза» в микрорайоне Скобянка в Сергиевом Посаде. Обустроить новую локацию для отдыха горожан на месте снесенных старых двухэтажных деревянных многоквартирных домов было решено на встрече жителей с депутатом Госдумы, членом Генерального совета партии «Единая Россия» Сергеем Пахомовым. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» сквер в прошлом году стал победителем во всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

«Вместе с жителями несколько раз собирались, обсуждали подробности проекта, что именно они хотят здесь видеть. Итог работы радует: современная детская площадка, площадка для проведения массовых мероприятий с небольшой сценой, все это хорошо освещено и находится под наблюдением камер, подключенных к «Безопасному региону». Плюс, существенно расширили парковку», — отметил Сергей Пахомов.

При участии активистов «АртБазы» в дальнейшем здесь можно будет проводить интересные творческие мероприятия.

«В последнее время потихоньку наводим на Скобянке порядок — благоустроили парк возле местного ДК, по которому не страшно гулять, занимаемся стадионом «Темп». Шаг за шагом здесь будем делать лучше», — добавил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.