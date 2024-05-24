Сквер в мкр Депо в Лобне обновят благодаря онлайн-голосованию

Стали известны победители IV всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Сквер в микрорайоне Депо на ул. Чайковского, дом № 2 в Лобне будет обновлен благодаря голосованию. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все 4 года проведения всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство сквера в мкр. Депо на ул. Чайковского, дом № 2 в Лобне проголосовало более 2,8 тыс. человек. Общее количество голосов в округе составило более 5,3 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.