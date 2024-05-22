Сквер в деревне Кашино Волоколамского округа благоустроят по итогам голосования

Стали известны победители IV Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Сквер в деревне Кашино Волоколамского округа будет обновлен благодаря голосованию, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все 4 года проведения всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство сквера в деревне Кашино, ул. Ленина, за памятником Ленину в Волоколамском округе проголосовало более 3 тыс. человек. Общее количество голосов в округе Волоколамский составило более 6 700 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.