Сквер у взрослой поликлиники в Ступине преобразился

Теперь благоустроенной и ухоженной стала не только зона возле поликлиники, но и пространство у станции скорой помощи, а также тротуар на Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по благоустройству территории завершены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».⁣

Специалистами ООО «Сириус Артис Групп» выполнен комплекс работ на территории площадью более 0,5 га: уложена плитка в коричневых и серо-мраморных тонах, установлено современное освещение, обновлена уличная мебель, в том числе парковые диваны со спинками и теневыми навесами. Газон засеян, завезен плодородный грунт.

Особый акцент сделан на озеленении: сохранены все здоровые взрослые деревья, высажено порядка 40 новых растений. В центре сквера появился живописный рокарий с можжевельником и спиреей, который стал ярким акцентом обновленного пространства.⁣

Сквер стал уютным и комфортным местом для отдыха и прогулок горожан и гостей города Ступино.

Напомним, в этом году в городе преобразится 5 общественных пространств: проспект Победы, скверы у взрослой поликлиники и вблизи ул. Бахарева 19, пешеходные зоны на ул. Андропова вдоль школы № 2 и на ул. Пушкина у школы искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.