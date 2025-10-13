Сквер у «Горизонта» в Коломне откроется в конце октября

Благоустройство общественного пространства возле молодежного центра «Горизонт» выходит на финишную прямую. До конца октября здесь завершат все работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», и откроют современную и необычную локацию в самом центре города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной изюминкой проекта станет сад: рабочие высадили на территории 26 кленов и 11 розовых яблонь, известных как деревья Недзвецкого. Весной они цветут малиновым цветом, за который в народе их прозвали «русской сакурой». В сквере посадили и многолетние растения — эхинацею, шалфей и котовник. Живую изгородь создали из кизильника и горной сосны.

Общественное пространство украсили необычные фотозоны с зеркалами, а также большие подвесные качели с навесами. Для удобства посетителей в сквере проложили пешеходные дорожки, поставили скамейки, а также оборудовали освещение и видеонаблюдение.

По задумке проектировщиков, территория у «Горизонта» станет единым целым со сквером имени адмирала Флота Сергея Горшкова, где еще продолжаются работы по благоустройству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.