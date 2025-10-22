сегодня в 17:55

Сквер на Социалистической улице в Рузе готовится к открытию

Масштабное обновление общественного пространства в Рузе выходит на финишную прямую. В рамках программы благоустройства продолжается реконструкция сквера на улице Социалистической, которая станет новым местом притяжения для горожан, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект развития реализуется в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия» и федерального проекта «Городская среда». Площадь обновляемого пространства составляет 1,2 гектара. На сегодняшний день готовность объекта достигла 65%.

Контроль качества работ осуществляют представители власти и подрядной организации. Депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев совместно с председателем Совета депутатов Рузского муниципального округа Ириной Вереиной и и. о. исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Екатериной Рыбальченко провели проверку хода работ.

Основные работы ведутся компанией ООО «НОРЭНС ГРУПП». Специалисты уделяют особое внимание каждой детали проекта, создавая современное и безопасное пространство для отдыха горожан.

Ключевые элементы благоустройства включают:

Новую детскую игровую площадку с современным оборудованием

Систему видеонаблюдения «Безопасный регион»

Комфортные пешеходные дорожки

Современные скамейки и урны

Зоны отдыха

Озеленение территории

«Особое внимание уделяется безопасности пространства. По всему скверу монтируется система видеонаблюдения, которая будет интегрирована в общую систему безопасности Московской области,» — прокомментирвоал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Завершение работ запланировано на ноябрь текущего года. Жители Рузы с нетерпением ждут открытия обновленного сквера, который станет новым центром притяжения для семей с детьми и всех любителей прогулок на свежем воздухе.

«Благоустройство сквера — это пример того, как народная программа способствует развитию наших территорий. Это создание пространства, где жители смогут проводить время на свежем воздухе. Установка новых скамеек и дорожек сделает прогулки приятными и безопасными», — отметил Владимир Вшивцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.