Сквер на Пролетарской улице в Балашихе благоустроен на 45%

Осенью этого года в сквере на Пролетарской улице в Балашихе появятся современное плиточное покрытие, освещение, скамейки, урны для мусора. Это будет зона для прогулок и проведения мероприятий. Работы по благоустройству идут полным ходом, почти половина запланированного строителями уже выполнено. Они продолжают демонтажные работы, укладывают плиточное покрытие, устанавливают наружное освещение, монтируют видеонаблюдение и начали озеленение сквера. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году общественную территорию площадью в 1 га выбрали жители для благоустройства в голосовании на портале «Добродел». Сквер является продолжением бульвара Цветов, который благоустроили в 2024 году. Поэтому работы проводят в одной стилистике.

На благоустройство сквера предусмотрено порядка 100 млн рублей из регионального и местного бюджетов.

Работы проводятся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Завершить благоустройство сквера планируют в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.